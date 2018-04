Twee politiemannen Oost-Nederland aangehouden vanwege schending ambtsgeheim

Maandagmiddag zijn twee politiemedewerkers aangehouden in verband met schending van hun ambtsgeheim. 'De politiemannen werkten in twee verschillende teams in Oost-Nederland, één in Gelderland en ander in Overijssel', zo laat de politie maandagmiddag weten

Ingesloten en verhoord

'Zij zijn inmiddels ingesloten en worden verhoord door rechercheurs van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie', aldus de politie.

Integriteit

'Integriteit is het kloppende hart van de politie, een echte kernwaarde', zegt politiechef Oscar Dros. 'Het publiek mag van ons verwachten dat we bij elke indicatie van niet integer gedrag optreden, zoals we nu ook doen.'

'Lastig'

Dros: 'Hoe lastig het ook is, we moeten ons oordeel nog even uitstellen. Politiemensen hebben dezelfde rechten als verdachte burgers; zij zijn onschuldig tot het tegendeel is bewezen.'

'Balen'

Toch baalt de politiechef van het beeld dat zou kunnen ontstaan. 'Integriteit is het belangrijkste fundament van de politie. Elke vermeende integriteitsschending raakt politiemensen. Dat weerhoudt ons er overigens niet van om dergelijke zaken zelf naar buiten te brengen. Als je integriteit echt serieus neemt moet je eerlijk en transparant zijn.'