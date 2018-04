Telfort vernieuwt abonnementen voor thuis

Internet - Internet en TV - Internet enTV en Bellen

De keuze bestaat uit: Internet, Internet en TV, of Internet, TV en Bellen. Telfort biedt in de basis de 40 meest bekeken tv-zenders; extra zenderpakketten zijn verkrijgbaar voor een klein bedrag per maand. Vast Bellen wordt een optie in plaats van een standaard geleverde dienst. Wie van de vaste lijn gebruik wil maken kan deze optie toevoegen. Op deze manier kiezen klanten zelf wat ze nodig hebben en betalen ze dus alleen voor wat ze gebruiken. De nieuwe Telfort Thuis abonnementen en tarieven zijn te bekijken op Telfort.nl.

Producten die passen

Geertje Spanjaard, directeur van Telfort, over de nieuwe Thuis-abonnementen: “Klanten kiezen liever zelf wat ze nodig hebben dan dat ze betalen voor opties die ze eigenlijk toch niet gebruiken. Met Telfort Thuis bieden we daarom goede basisproducten die aansluiten bij de internet en tv behoeften van onze klanten. Met Interactieve TV van Telfort kun je programma’s van de 40 populairste kanalen bekijken, opnemen en terugkijken op al je schermen, zowel thuis als onderweg. Alleen wie iets extra’s wil, betaalt daarvoor. Voor muziekliefhebbers hebben we ook de optie Spotify Premium aan ons aanbod toegevoegd. Kortom: lekker thuis genieten van producten die precies bij jou passen, voor een voordelige prijs.”

Over Telfort

Telfort is het betrouwbare voordeelmerk in de telecommarkt en biedt zowel mobiele telefonie als internet, tv en bellen voor thuis. Het bedrijf richt zich op zowel consumenten als zakelijke klanten en biedt voordelige producten en diensten. De producten zijn verkrijgbaar via Telfort.nl, Telfort-winkels, telefonisch via 0800 - 17 07 en in telecomspeciaalzaken. Telfort maakt gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk.