Actie's loeren in het streekvervoer

Na het verwerpen van een eerder cao-onderhandelingsresultaat door de leden, is FNV opnieuw aan tafel gegaan met de werkgevers in het Streekvervoer. Zij kwamen in die gesprekken echter nog niet tegemoet aan de eisen van werknemers in het OV.

De werkgevers willen meer tijd om de voorstellen van de vakorganisaties te bekijken. Daarvoor heeft FNV de vervoerders een week de tijd gegeven. Komen de werkgevers binnen die termijn niet in voldoende mate tegemoet aan de eerder in het ultimatum gestelde eisen, zullen buschauffeurs en machinisten in het hele land op 30 april en 1 mei hun werk neerleggen.

Werkdruk

Leden van FNV die werken in het streekvervoer willen concrete toezeggingen van de werkgevers over het verminderen van werkdruk. Niet alleen de chauffeurs en machinisten, maar ook de reizigers hebben te maken met de gevolgen van de hoge werkdruk. Die hebben dagelijks last van vertragingen en rituitval als gevolg van de te krappe rijtijden van de chauffeurs. Werkgevers weigeren tot nu toe echter concrete afspraken te maken om werkdruk voor werknemers en overlast voor passagiers te verminderen.

Jack d’Hooghe, buschauffeur en lid van de FNV-onderhandelingsdelegatie: ‘Het vertrouwen in de werkgevers is tot een dieptepunt gedaald. Ze luisteren al jaren niet naar onze signalen. Dus kort en goed, er moeten keiharde afspraken in de cao, anders blijven ze ons uitknijpen. Hoe concreter, hoe beter! Binnen een week willen we uitsluitsel.’

Tweedaagse staking

Komen de werkgevers niet binnen een week met acceptabele voorstellen zal de FNV de werknemers in het OV oproepen om de eisen kracht bij te zetten met een tweedaagse staking. Paula Verhoef, onderhandelaar FNV Streekvervoer: ‘Staken is voor niemand leuk, in januari niet en in april ook niet. We willen de reizigers niet treffen, maar de nood in het streekvervoer is letterlijk en figuurlijk heel hoog en het wantrouwen zit diep. De verantwoordelijkheid voor de staking ligt helemaal bij de werkgevers. Als zij bereid zijn binnen een week strakke afspraken te maken, in het belang van chauffeurs én reizigers, gaan de plannen zó van de busbaan.’

Er werken 12.000 werknemers onder de cao Streekvervoer.