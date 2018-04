Zeven aanhoudingen en meer dan 30 ton chemicaliën aangetroffen

De politie is, onder leiding van het Landelijk Parket, sinds zes uur vanochtend op tientallen locaties in Zuid-Nederland bezig geweest met het doorzoeken van woningen en bedrijfspanden vanwege een onderzoek naar synthetische drugs. Er is videobeeld gemaakt van de actiedag.

In Eindhoven, Venlo, Zaltbommel en Weert zijn in totaal zeven verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. In de woningen van de verdachten werd beslag gelegd op onder andere vuurwapens en telefoons.

Daarnaast viel de politie binnen bij panden in Uden, Odiliapeel, ’s-Hertogenbosch, Son, Best, Oss en Schijndel. In Echt is een ‘groothandel’ voor grondstoffen aangetroffen waar meer dan 30 ton aan chemicaliën lag opgeslagen. In Venlo, Zaltbommel en Weert trof de politie drugslabs aan. In Waalre zijn diverse aanhangwagens met daarin materiaal om drugslabs op te bouwen, aangetroffen.

Schakel

Precursoren, de zogeheten grondstoffen voor de productie van synthetische drugs zijn een onmisbare schakel in het productieproces. Door gezamenlijke acties te houden zoals vandaag is gedaan, wordt in de drugsproductie ingegrepen. Het oprollen van labs en vernietigen van de daarbij behorende benodigdheden zoals ketels en vaten verstoord en ontregeld deze criminele industrie.

Gevaren

De productie van synthetische drugs brengt veel gevaren met zich mee. Drugslabs bevinden zich lang niet altijd op afgelegen bedrijfsterreinen, criminelen deinzen er niet voor terug om een drugslab op te zetten midden in een woonwijk.

Het afval dat vrijkomt bij de productie van drugs wordt gedumpt in de natuur, wat niet alleen grote kosten met zich meebrengt als het afval moet worden opgeruimd, het is ook zeer schadelijk voor mensen en dieren wanneer zij in aanraking komen met dit chemisch afval. Chemisch drugsafval vormt een bedreiging voor onze natuur en ons drinkwater. De bron van drinkwater in Nederland is grotendeels grondwater. Dat grondwater is kwetsbaar en moet worden beschermd tegen verontreinigingen.

Ontwrichtend

De gevolgen van de synthetische drugs productie zijn zeer ontwrichtend voor de samenleving. Deze vorm van ondermijnende criminaliteit wordt daarom gezamenlijk aangepakt. Het onderzoek valt binnen de geïntensiveerde aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit in de drie zuidelijke provincies: Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Deze aanpak heeft als doel om als één overheid criminele netwerken te verstoren en de productie en handel in en van synthetische drugs terug te dringen.

Binnen de aanpak wordt nauw samengewerkt tussen OM, politie, openbaar bestuur, Belastingdienst, FIOD, LFO, NFI, Douane, Koninklijke Marechaussee, de Regionale Informatie en Expertisecentra en de Taskforce Brabant-Zeeland.