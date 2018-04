Veel schade bij zware explosie bij woning in Den Bosch

In Den Bosch is een appartement flink beschadigd bij een ontploffing. Het incident vond plaats rond 02.00 uur bij een appartementencomplex aan de Amsterdamstraat.

Het lijkt erop dat er een explosief voor de deur tot ontploffing is gebracht. Er raakte niemand gewond, maar de schade aan de buitenkant van het complex is aanzienlijk. De bewoner zelf zat op het moment van de klap tv te kijken, aan de achterkant van het appartement. Zijn hond lag wel in de buurt van de deur, maar ook die raakte niet gewond, zo meldt de lokale krant NB de Stem. De bewoner zegt te weten wie er achter de explosie zit, maar wil er verder geen uitlatingen over doen. De politie is een uitgebreid sporenonderzoek gestart.