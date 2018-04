Tweede verdachte aangehouden in onderzoek dood Martin Kok

Op 8 december 2016 werd de toen 49-jarige Martin Kok in zijn auto op de parkeerplaats van een horecagelegenheid in Laren doodgeschoten. De politie startte daarop direct een grootschalig onderzoek.

Eerder werd al een 24-jarige man uit Utrecht aangehouden in de Penitentiaire Inrichting in Alphen, waar de man voor een ander strafbaar feit gedetineerd zat. Dinsdagmorgen 17 april is in Den Bosch een tweede verdachte, een 25-jarige man uit Utrecht aangehouden. Ook hij wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van Martin Kok

De politie zet het onderzoek voort en kan lopende het onderzoek geen verdere mededelingen doen. De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.