Veel minder kinderen spelen buiten

Grote generatieverschillen in spelen worden duidelijk zichtbaar. Daar waar (groot)ouders vroeger massaal naar buiten gingen, spelen kinderen nu binnen.

Tv kijken en gamen

Veel kinderen vinden binnen spelen vaak ook aanlokkelijker omdat ze liever tv kijken of gamen. Kinderen die liever naar buiten gaan, doen dat vooral om te fietsen, te klimmen en te klauteren.

In vergelijking met 2013 is het aantal kinderen dat elke dag buiten speelt in de buurt gedaald van 20% naar 14%! Van de 1,2 miljoen kinderen op de basisschool zijn er dus meer dan 1 miljoen kinderen die niet meer dagelijks buitenspelen.

Er is ook niks voor de kinderen

Wel geeft één op de drie kinderen aan minder vaak buiten te spelen dan hij/zij zou willen (28%). De belangrijkste barrières om buiten te spelen zijn voor kinderen ‘saaiheid van de speelplekken’en ‘liever binnen willen blijven om te spelen’.