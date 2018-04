Ombudsman onderzoekt inburgering

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar inburgering. In dit onderzoek brengt hij het perspectief van de inburgeraar actief in bij de voorgenomen stelselherzieningen van de verantwoordelijk minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarbij is ook aandacht voor knelpunten die urgent zijn en direct verbetering vragen van de overheid.