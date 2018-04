OM eist gevangenisstraf voor witwassen via dode man

Het Functioneel Parket heeft dinsdag in de rechtbank van Den Bosch gevangenisstraffen tot 30 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 39-jarige man uit Eindhoven en twee medeverdachten wegens het witwassen van in totaal ruim 1.200.000 euro. Ook eiste de officier van justitie verbeurdverklaring van twee panden in Eindhoven. Die zouden volgens het OM zijn betaald met de witgewassen gelden.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van meldingen van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU) in 2015. Deze (contante) stortingen strookte niet met het inkomen van de hoofdverdachte. Omdat deze transacties niet konden worden verklaard, rees het vermoeden van witwassen. Daarom startte de FIOD een onderzoek.

Rekening overleden man

Uit dat onderzoek blijkt dat er bijvoorbeeld geld is overgemaakt naar een man die al overleden was en naar een café dat al geruime tijd was uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Met behulp van medeverdachten werd het geld vervolgens weer overgemaakt naar de hoofdverdachte. “Dergelijke constructies dienen ertoe een legale verklaring te bieden voor de aanwezigheid van grote hoeveelheden geld, dat in werkelijkheid van misdrijfafkomstig is” zei de officier op zitting.

Ernstige feiten

Het gaat om ernstige feiten, betoogde de officier: “Door witwassen wordt er een verwevenheid gecreëerd tussen de boven- en onderwereld. Bij witwassen kunnen legale sectoren betrokken worden waarbij veel cash geld omgaat zoals horeca, handel in onroerend goed of semilegale circuits zoals coffeeshops. Ook in deze zaak komen we dit tegen.” Uit het dossier komt een beeld naar voren van iemand die niets anders doet dan schuiven met geld; storten, overboeken en doorboeken. Van de ene naar de andere rekening. “En de medeverdachten helpen mee” zei de officier: “Ze stellen hun rekeningen ter beschikking en zien wat er gebeurt, maar stellen geen vragen. En ook zij profiteren ervan.”

Eisen

De officier van justitie eiste tegen de hoofdverdachte een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk. “Nu de verdachte geen enkel inzicht in zijn daden heeft gegeven, anderen heeft gebruikt bij zijn handelen en de kans op herhaling hoog lijkt, meent het OM dat een flinke onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plek is” zei ze op zitting.

Tegen zijn 48-jarige medeverdachte die zijn rekening ter beschikking stelde, eiste de officier een gevangenisstraf van 9 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Hij zou inkomen hebben ontvangen en kreeg geld toen hij in de problemen zat.

Tegen de 32-jarige vriendin van de hoofdverdachte eiste het OM een gevangenisstraf van 9 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Zij heeft toegestaan dat haar rekening en die van haar moeder werden gebruikt en zo bedragen witgewassen konden worden. Bovendien leefde ze in de woning van de hoofdverdachte en zou van een prima levensstijl hebben genoten zonder daar veel voor te hoeven werken.

In de zaak van een vierde medeverdachte wiens rekeningen gebruikt zijn, eiste de officier vrijspraak omdat er geen bewijs is dat hij wetenschap had van het gebruik van zijn rekeningen door de hoofdverdachte.

Ontneming aangekondigd

De officier eiste verder verbeurdverklaring van twee panden die zijn aangekocht met het witgewassen geld. Ook eiste de officier verbeurdverklaring van de gelden die op bankrekeningen en effectenportefeuilles stonden die gebruikt zijn om de gelden wit te wassen. Het gaat om tonnen in totaal. Op zitting werd daarnaast nog een ontnemingsvordering aangekondigd, omdat misdaad niet mag lonen.