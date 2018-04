Snelle aanhouding na overval op supermarkt

De man kwam rond 10.30 uur de supermarkt binnen. Onder bedreiging van het winkelpersoneel wist hij etenswaren en rookartikelen buit te maken en rende daarna de supermarkt uit. Ondertussen had het winkelpersoneel de politie al gealarmeerd die op hun aanwijzingen de overvaller verderop aanhield.

Verhoor

De spullen die hij bij zich had zijn in beslag genomen en hij is meegenomen voor verhoor naar het bureau. Forensisch rechercheurs hebben in en rond de winkel sporenonderzoek gedaan en camerabeelden veilig gesteld voor verder onderzoek. Aan het personeel is slachtofferhulp aangeboden en van getuigen zijn verklaringen opgenomen.