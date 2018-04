Politie beëindigt ontvoering

De politie heeft een ontvoering in een woning aan de Entrepotstraat in Rotterdam beëindigd en de gegijzelde bevrijd. Drie verdachten zijn gearresteerd. Het onderzoek begon op maandagmorgen en liep door tot in de nacht

Maandagmorgen waarschuwde familie van het 34-jarige slachtoffer uit Solingen (Duitsland) dat de man gegijzeld werd. Direct begon een groot onderzoek dat leidde naar een pand in de Entrepotstraat. Politiemensen gingen de woning in en vonden daar het gewonde slachtoffer. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. In het pand werd een verdachte aangehouden.

Aanhouding verdachten

Later hielden de agenten nog twee mannen aan. Eén probeerde nog te ontkomen aan de politie en verstopte zich in een vrachtwagen. De aangehouden verdachten zijn drie mannen van 32 (Rotterdam), 35 en 42 (Capelle aan den IJssel) jaar. Agenten doorzochten verschillende woningen en vonden daar onder andere een vuurwapen en een nepvuurwapen. De wapens zijn in beslag genomen.

Het onderzoek naar de ontvoering en de exacte achtergrond worden voort gezet.