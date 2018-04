Derde aanhouding in onderzoek liquidatie Ergin Başakçi

Een arrestatieteam heeft dinsdagmorgen in Diemen een derde verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatie van Ergin Başakçi in Rotterdam. Eerder werden al twee Amsterdammers aangehouden. Die zijn beiden voorgeleid en voor 14 dagen in bewaring gesteld.

De derde verdachte, een eveneens 25-jarige man, werd dinsdagochtend vroeg van zijn bed gelicht van zijn woning in Diemen. Net als de andere twee mannen wordt ook hij verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Başakçi, die op 28 augustus werd doodgeschoten op het terras van een café op de Prins Hendrikkade in Rotterdam.

Verschillende telefoons

De woning van de verdachte is na zijn aanhouding doorzocht. Net als bij de voorgaande doorzoekingen zijn er verschillende telefoons in beslag genomen. De telefoons worden, net als de eerder in beslag genomen auto’s, onderzocht.

Belangrijkste verdachten

Afgaande op camerabeelden en bewegingen van de betrokken auto’s vermoedt het onderzoeksteam dat er bij de liquidatie van Basakci drie verdachten direct betrokken zijn. Met deze drie aanhoudingen denkt het team een belangrijke slag geslagen te hebben. De eerste aanhouding was vrijdag 6 april in de Amsterdamse wijk Zeeburg. Vrijdag 13 april werd in Amsterdam-Oost de tweede verdachte aangehouden. Beiden verdachten zijn voorgeleid aan een rechter-commissaris en voor 14 dagen in bewaring gesteld. Na deze termijn zal opnieuw getoetst worden of de mannen nog langer vast moeten blijven zitten. De verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen met hun advocaat spreken.