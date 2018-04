Oldambt neemt afscheid van hun burgemeester Pieter Smit

Inwoners, de raad, het college van wethouders en andere mensen hebben vandaag afscheid kunnen nemen van de burgemeester van de gemeente Oldambt Pieter Smit. Smit overleed op 10 april in zijn woning aan de Langeweg in Scheemda aan een hartstilstand.

Het afscheid van de eerste burger van Oldambt begon vanmorgen omstreeks 09.00 uur bij de woning van Smit en werd op een oude brandweerwagen door de gehele gemeente gereden om in Winschoten te eindigen bij theater De Klinker. Hier werd om 13.30 uur een besloten afscheid gehouden van Pieter Smit. Hier spraken onder andere Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66, en Laura Broekhuizen, loco-burgemeester van de gemeente Oldambt. De bijeenkomt werd muzikaal omlijst door het politieorkest Noord-Nederland

Om half drie was de bijeenkomst in De Klinker afgelopen en volgde Smit zijn laatste tocht naar het gemeentehuis. Hier werd hij symbolisch door de gemeente weer overgedragen aan de familie. Deze heeft in besloten kring de uitvaart afgesloten.