Hoger beroep voor ongeval monstertruck Haaksbergen

Het OM heeft vandaag voor het gerechtshof in hoger beroep 15 maanden gevangenisstraf geëist tegen een bestuurder van een monstertruck. daarnasst een beroepsverbod van 5 jaar.

De man reed in 2014 in Haaksbergen tijdens een stunt in op publiek met drie dodelijke slachtoffers en tientallen gewonden als gevolg.

De rechtbank veroordeeld de bestuurder van de monstertruck eerder al tot een celstraf van 15 maanden. De verdediging ging in hoger beroep omdat deze een taakstraf beter vond passen dan een celstraf.