Verdachten aangehouden voor drugsinvoer via Rotterdamse haven

De politie heeft dimnsdagmorgen in de regio Rijnmond 8 verdachten (23-53 jaar) aangehouden. Dat gebeurde in een onderzoek naar een crimineel samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met de handel in verdovende middelen via de haven van Rotterdam. Een van de verdachten is een medewerker van de Belastingdienst. 5 Auto’s en een vakantiewoning zijn in beslag genomen.