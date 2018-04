Jezelf verzekeren tegen onvoorziene gebeurtenissen? Of toch zelf sparen?

In het leven kunnen tal van onvoorziene omstandigheden plaatsvinden. Daar hebben we vaak zelf geen invloed. Toch is het wel belangrijk om voorbereid te zijn op wat er zou kunnen gebeuren. Ook de financiën spelen daarbij een belangrijke rol.

Verzekeren of zelf sparen?

Stel jezelf bijvoorbeeld eens voor dat er iets met je gebeurt waardoor je blijvende letselschade oploopt of dat je plotseling komt te overlijden. De kosten die bij bijvoorbeeld een uitvaart komen kijken wil je natuurlijk niet op de nabestaanden aan laten komen. Daarom is het mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten. En in het geval van letsel kun je aanspraak maken op een eventuele letselschadeverzekering. Maar is dat nu eigenlijk wel noodzakelijk? Kun je niet gewoon beter zelf sparen?

Beide mogelijk

In principe zijn beide opties mogelijk. Je kunt er voor kiezen om zelf gedurende je leven geld opzij te zetten voor het geval je te maken krijgt met letselschade of zelfs komt te overlijden. Het probleem daarbij is echter wel dat je natuurlijk nooit vooraf weet wanneer dit gebeurt. Wanneer je begint met sparen en binnen enkele jaren heb je het geld al nodig, is het in veel gevallen te weinig. Dat is natuurlijk niet zo wanneer je een verzekering voor dergelijke gevallen hebt afgesloten. Daar komt nog eens bij kijken dat veel mensen zomaar iets opzij zetten zonder dat ze een idee hebben van de kosten. Wanneer je dus zelf wil sparen, is het altijd verstandig om je eerst goed te verdiepen in hoeveel je dan het beste opzij kunt zetten en op welke manier je het beste kunt sparen. Zo voorkom je dat je alsnog veel te weinig geld hebt voor het geval er iets gebeurt.

Kies de juiste verzekering

Ga je toch liever voor zo weinig mogelijk risico en sluit je daarom het liefst een verzekering af voor letselschade of een uitvaart? Kies dan niet voor de eerste de beste optie maar bekijk zorgvuldig welke verzekering het beste bij jou en jouw situatie past. Een uitvaartverzekering vergelijken met andere opties is bijvoorbeeld een goede manier om uit te komen bij de verzekering die voor jou het meest geschikt is.