OM eist 25 jaar wegens doodsteken en beroven fietsenmaker

De officier van justitie in Amsterdam heeft vanmiddag een celstraf van 25 jaar geëist tegen een 39-jarige man uit Amsterdam die ervan verdacht wordt op 15 maart 2016 een 49-jarige fietsenmaker in zijn winkel aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam-West te hebben doodgestoken en beroofd.

De fietsenmaker had, zo verklaarden verschillende getuigen, altijd een portemonnee bij zich met daarin in een apart vakje op zijn minst één biljet van €500,=. Toen het slachtoffer in zijn winkel werd aangetroffen, was zijn portemonnee weg. Opvallend is dat er op de dag van de steekpartij €500,= werd bijgeschreven op de bankrekening van de broer van de verdachte, in het half jaar daarvoor was er niet eerder zo’n bedrag op zijn rekening gestort.

Een getuige heeft verklaard de verdachte op de dag van de steekpartij te hebben gezien met bloed op zijn lichaam en kleding. Uit onderzoek is gebleken dat het DNA-mengprofiel van verdachte is aangetroffen op het lichaam en op de kleding van het overleden slachtoffer. Een getuige met wie verdachte enige tijd samen op een cel heeft gezeten heeft eveneens voor de verdachte belastend verklaard.

Op basis van het politieonderzoek concludeert de officier van justitie dat de verdachte degene is geweest die de fietsenmaker op een gruwelijke manier van het leven heeft beroofd. “Dat hij – na een enkele keer in en om de winkel te hebben geobserveerd – zich heeft beraden en uiteindelijk bewust met een mes naar de zaak is gegaan, de fietsenmaker heeft doodgestoken en heeft beroofd. Een extreem laffe daad, met vreselijke gevolgen. Alleen maar om snel aan geld te komen? Om je schulden af te lossen? Of omdat je niet zonder je verdovende middelen kunt? En om die reden moet de familie van het slachtoffer nu verder zonder man, vader, opa.”

De man die vandaag voor de rechter stond wordt ook verdacht van poging doodslag op 19 januari 2016. Hij zou toen een man in zijn eigen woning met een hamer hebben aangevallen die daardoor een schedelfractuur en hersenbloeding heeft opgelopen. Dankzij eenzelfde getuige heeft de politie de link met deze zaak kunnen leggen. Het slachtoffer kende zijn aanvaller, zij hebben in het verleden samengewerkt. Tenslotte wordt de man ervan verdacht tussen 8 oktober 2015 en 9 februari 2016 uit verschillende panden koperen brandkranen en afsluitkleppen te hebben gestolen.

Omdat de verdachte heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek door een psycholoog en een psychiater is er geen volledig beeld van zijn psychische functies en persoonlijkheidsaspecten. Gezien de delicten waarvan hij wordt verdacht en gezien zijn strafblad lijkt het of zijn gewetensfunctie niet goed functioneert. De officier in haar requisitoir: “Al dan niet om in zijn verslaving te voorzien heeft verdachte zich aan een reeks strafbare feiten schuldig gemaakt, waarin een duidelijke opbouw van ernst van de feiten valt te zien. Het betreft zeer ernstige feiten die onherstelbaar leed hebben veroorzaakt. De maatschappij dient voor lange tijd tegen zo iemand beschermd te worden.”