Twee aanhoudingen na mishandeling Schiedam

Dinsdagmiddag zijn er twee personen aangehouden na een mishandeling op de Van Beethovenlaan. Er is een persoon overgebracht naar het ziekenhuis.

Vechtpartij

Volgens getuigen is er geprobeerd iemand omver te rijden, waarna er een vechtpartij ontstond. Tijdens de vechtpartij zou het slachtoffer met een baksteen op zijn hoofd geslagen zijn. Wat de aanleiding is van deze ruzie is niet bekend.