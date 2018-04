Motorrijder komt om na aanrijding met fietser in Arnhem

Dinsdagmiddag is bij een verkeersongeval in Arnhem een motorrijder om het leven gekomen. 'Een fietser is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis', zo meldt de politie dinsdagavond.

Aanrijding

Bij het verkeersongeval aan de Burgemeester Matsersingel in Arnhem raakte de motorrijder en de fietser met elkaar in aanrijding. De fietser werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, de motorrijder is ter plaatse overleden.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart om de precieze oorzaak van het dodelijke ongeval in kaart te brengen. Daarbij is de plek rond het incident afgezet en is er sporenonderzoek verricht.