Twee doden bij ongeval tussen motorrijder en fietser

Bij een ongeval aan de Burgemeester Matsersingel in Arnhem zijn gisteren twee mannen overleden.

Aanrijding

Getuigen zagen hoe een motor over de Burgemeester Matsersingel reed, en in aanrijding kwam met een fietser die overstak.

De eerste hulp aan slachtoffers werd verleend door omstanders en politiemensen die in hun vrije tijd toevallig voorbij kwamen. Even later arriveerden de hulpdiensten. De motorrijder, een 35-jarige Arnhemmer, overleed ter plaatse. De fietser werd naar het ziekenhuis gebracht, daar overleed de 65-jarige man uit Arnhem ’s avonds.

Onderzoek

Kort na het ongeval is de politie een onderzoek gestart. Getuigen zijn gehoord en sporen zijn vastgelegd. Uit het onderzoek moet blijken wat er precies is gebeurd.