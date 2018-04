Politie vraagt hulp bij identificatie in Waal gevonden onbekende dode man

De politie vraagt hulp bij het vaststellen van de identiteit van een onbekende dode man. 'Lichaamsdelen van deze man werden in oktober 1997 op verschillende plaatsen in de Waal aangetroffen', zo meldt de politie dinsdag.

Lichaamsdelen van één persoon

Een forensisch opsporingsteam van de eenheid Oost heeft, in samenwerking met het Landelijk Bureau Vermiste personen, de dossiers uit 1997 opnieuw bestudeerd en nieuwe forensische technieken toegepast. Met DNA technieken is aangetoond dat de lichaamsdelen van één persoon zijn.

Gezichtsreconstructie

Door een gespecialiseerde wetenschapskunstenaar in Nederland is een gezichtsreconstructie gemaakt die toont hoe de man er zeer waarschijnlijk uitzag ten tijde van zijn vermissing. Dinsdagavond vraagt de politie met die reconstructie aandacht voor de zaak in het programma Opsporing Verzocht op NPO1.

Identificatie

In 2017 is in Oost-Nederland een project opgravingen en identificatie gestart in samenwerking met het Landelijk Bureau Vermiste Personen. Vier politiemensen hebben zich, naast hun reguliere werk, bezig gehouden met het opgraven van onbekende doden en analyseren van dossiers. Doel hiervan was het vaststellen van de identiteit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de huidige moderne technieken. In totaal zijn er 11 opgravingen geweest. Drie hiervan hebben geleid tot een identiteit.

Tips?

De politie vraagt uw hulp bij de identificatie van deze onbekende dode. Heeft u een idee wie deze man is, bel dan de politie op 0900 8844.