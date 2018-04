Zware aanrijding N34 Gieten / Anloo

Op de N34 tussen Gieten en Anloo is dinsdag aan het eind van de middag een ongeluk gebeurd. Twee auto's botsten op elkaar waardoor vooral veel blikschade ontstond aan beide voertuigen.

Zware aanrijding

De aanrijding was behoorlijk heftig, beide auto`s kwamen uit de richting Anloo en na de aanrijding stonden beide voertuigen weer richting Anloo. Een vrouwelijke bestuurder moest onderzocht worden in een ambulance. Het verkeer moest om en om langs het ongeluk geleid worden.

Verkeershinder

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Het verkeer ondervond geruime tijd hinder van het ongeval wat leidde tot flinke file vorming in beide richtingen. Rond 18.45 uur was de weg weer vrij. Beide voertuigen zijn geborgen door een bergingsbedrijf.