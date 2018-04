Drie gewonden bij ongeval met Zweedse touringcar in Amsterdam

Op de Gooiweg in Amsterdam is een Zweedse touringcar van een talud gereden en tegen een boom geknald.

De bus kwam van de snelweg af en reed voordat hij de stad inreed in de buurt van een tankstation door de vangrail en kwam op zijn kant terecht. Politie Amsterdam meldt dat er diverse passagiers gewond zijn geraakt. Er kwamen meerdere traumahelikopters en ambulances ter plaatse. Volgens de NOS zijn er drie gewonden. De bestuurder, een reisleidster en een passagier zijn naar het ziekenhuis gebracht. De overige 41 inzittenden zijn ongedeerd en naar een opvanglocatie gebracht.

De touringcar kantelde en belandde op zijn rechterkant in het naastgelegen Darwinplantsoen. De Gooiseweg is afgesloten in de richting van het centrum. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk.