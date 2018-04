Twee jonge straatrovers mishandelen man in scootmobiel

Het slachtoffer, die zich verplaatst zich in een scootmobiel, werd door een van de daders met een stok geslagen.

Het slachtoffer deed aangifte. Hij vertelde dat hij in zijn scootmobiel reed. Hij zag schuin tegenover de Lidl supermarkt, nabij de laaddeuren van Albert Heijn twee jongens staan. Ze droegen hoodies, één was zwart van kleur, de ander wat lichter. Hij zag dat de jongen met de donkere hoodie de mand aan zijn scootmobiel wilde grijpen. Hij duwde die hand weg waarna hij door de tweede jongen met een stok tegen zijn borst werd geslagen. De geschrokken aangever zag dat hij bloedde en riep nog iets tegen de jongens waarna zij er vandoor gingen. Ze renden weg richting de Azaleastraat. Het slachtoffer, die erg onder de indruk was van het incident, heeft vervolgens de politie gealarmeerd.

Oproep

De politie is op zoek naar getuigen van deze straatroofpoging. Het zou gaan om blanke jongemannen, circa 16 a 20 jaar oud. Een van de knapen had donker kort achterover gedragen haar. Als u informatie heeft over deze brute straatroofpoging dan kunt u bellen met de politie van het team Dongemond via het nummer 0900-8844.