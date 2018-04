Mogelijk weer handgranaten gevonden in Nieuwegein

In Nieuwegein onderzoekt de Explosieven Opruimingsdiens (EOD) twee voorwerpen in de Margrietstraat.

Volgens de politie lijken de twee voorwerpen op handgranaten. Eén voorwerp ligt voor de deur van een woning in de Margrietstraat. Het andere voorwerp ligt bij een auto, die voor de deur staat geparkeerd, zo weet het AD. Er is volgens de politie vooralsnog geen aanleiding om uit te gaan van een link met eerder incident in de Beatrixstraat. Dit meldt Politei Utrecht. Twee maanden werden er in de Beatrixstraat, die in de buurt ligt van de Margrietstraat, enkele handgranaten gevonden.

De straat is afgezet en politie, brandweer en ambulance zijn ter plaatse Bewoners zijn geëvacueerd en worden elders opgevangen.