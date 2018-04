Onderzoek naar mishandeling ouderen in Rotterdams verpleeghuis

Uit een onderzoek van Trouw blijkt dat in het Rotterdamse verzorgingstehuis De Leeuwenhoek in het afgelopen jaar meerdere ouderen door het personeen en de medebewoners zijn mishandeld.

Trouw meldt dit op basis van een getuigenverklaring en ondersteunende documenten. In een reactie op de berichtgeving in Trouw laat een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd weten dat de Inspectie onderzoek gaat doen naar de mishandelingen in het verpleeghuis. Dit schrijft het AD woensdag.

De mishandelingen lopen uiteen van verbale agressie tot fysiek geweld. Ook maakte het personeel zich volgens de anonieme bron schuldig aan diefstal en kregen ouderen soms niet de medicatie die ze nodig hadden. Familieleden van de bewoners bevestigen dit beeld aan Trouw.

Behandelaars hebben eerder dit jaar een brief gestuurd naar het management, waarin ze aangaven niet meer te kunnen instaan voor de veiligheid van hun cliënten. Het verpleeghuis De Leeuwenhoek stond in 2016 op een zwarte lijst van de Inspectie, maar een jaar later verdween het verzorgingstehuis van die lijst.

Vanaf morgen wordt een televisieserie over het verzorgingshuis uitgezonden op NPO 2. De misstanden hebben zich volgens de anonieme bron buiten het oog van de makers van de serie afgespeeld.