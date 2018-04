Rechter tikt NVWA op vingers: neem undercoverbeelden mee in handhaving

De twee organisaties brachten in december 2016 undercoverbeelden naar buiten die zijn gemaakt op de nertsenfokkerijen van Verboom in de gemeente Alphen aan den Rijn. Op de beelden is onder andere te zien hoe een zwaar gewonde nerts niet meer op zijn poten kan staan en langzaam wegkwijnt in de draadgazen kooi.



Robert Molenaar, directeur Animal Rights: "We troffen krijsende nertsen in vervuilde kooien aan. Vele nertsen hadden wonden door zelfverminking of toonden andere vormen van gestoord gedrag. Het lijden van deze dieren gaat dan ook door merg en been.”



Inspecties

Animal Rights en Bont voor Dieren brachten de gemaakte undercoverbeelden in de publiciteit en verzochten de NVWA te handhaven. De NVWA heeft vervolgens inspecties uitgevoerd bij de nertsenfokker en geconstateerd dat er gewonde dieren aanwezig waren. Wat de NVWA niet heeft gedaan is het meenemen van de beelden in de handhaving en daar zijn de dierenrechtenorganisaties ontevreden over.



Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren: “We zijn blij met de uitspraak van de rechter omdat het belangrijk en noodzakelijk is dat ons onderzoek serieus genomen wordt en meegenomen in de controles. Undercoveropnamen tonen de werkelijke situatie in bontfokkerijen die normaal voor publiek en handhavers gesloten zijn.”