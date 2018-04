OM eist ruim 8.500.000,- euro van twee veroordeelden

Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank in Rotterdam geëist dat twee veroordeelde mannen in totaal ruim 8.500.000 euro betalen aan de staat. 'De mannen zouden dit hebben verdiend door deelname aan een criminele organisatie die zich jarenlang bezig hield met handel in heroïne en cocaïne', zo laat het OM woensdag weten.

Leider criminele organisatie

Een 54-jarige man uit Vlaardingen werd op 31 juli 2012 onherroepelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De rechtbank oordeelde dat de verdachte leiding gaf aan een criminele organisatie die zich bezighield met de invoer van meerdere ladingen cocaïne en heroïne in Nederland. Een medeverdachte, een 49-jarige man uit Rozenburg, werd op 14 maart 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee en een half jaar. Hij werd veroordeeld voor onder meer deelname aan een criminele organisatie en het medeplegen van gewoontewitwassen.

‘Loan back constructie’

Beide mannen beschikten over een kerstboom aan nationale en internationale rechtspersonen, bijvoorbeeld in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Turkije. Ook maakten ze gebruik van zogenoemde ‘loan back’ constructies. Daarbij kochten ze met hulp van een hypotheek die afkomstig was van een internationale rechtspersoon uit het eigen netwerk, onroerende zaken in Nederland. Hiermee werd door de mannen verhuld dat het geld in werkelijkheid van henzelf afkomstig was. Ook werden via deze internationale rechtspersonen leningen verstrekt aan derden waaruit de verdachten dan inkomsten ontvingen. Op deze manier konden de heren jarenlang hun crimineel verdiende gelden witwassen. Deze ontvangsten worden als zogenaamd vervolgprofijt in de ontnemingsberekening meegenomen en afgepakt.

Misdaad mag niet lonen

Het OM heeft voor de berekening van het crimineel verdiende vermogen de contante uitgaven van verdachten -waaronder contante stortingen op bankrekeningen- opgeteld. Uit onderzoek blijkt dat deze contante uitgaven van miljoenen voor slechts voor ruim een ton uit legale ontvangsten zijn te verklaren.

Voorbeelden grote uitgaven

De officier van justitie noemde op zitting een aantal voorbeelden van uitgaven van de hoofdverdachte ter illustratie: “In 2006 zijn contante stortingen gedaan van in totaal bijna € 150.000 op de rekening van de THB bank in Turkije. En in 2007 zijn de contante stortingen bij deze bank al opgelopen naar € 470.000. In dat jaar werd overigens voor een kleine ton ook nog een Mercedes contant aangeschaft. In 2008 loopt het bedrag van contante stortingen al op naar meer dan 1 miljoen Euro” verduidelijkte de officier van justitie: “En in 2009 zijn het vooral de € 1,5 miljoen aan contant verstrekte leningen aan particulieren die in het oog springen. Deze leningen verstrekte de verdachte met behulp van zijn in Dubai gevestigde offshore bedrijven.” De 49-jarige man blijkt in 2007 meer dan 1,3 miljoen Euro contant op meerdere Turkse bankrekeningen te hebben gestort.

Het OM eiste dat de 54-jarige man 5.496.910,- euro crimineel verdiend vermogen betaalt aan de staat. De 49-jarige man moet als het aan het OM ligt 3.115.238,- euro betalen. Dit omdat misdaad niet mag lonen. Het OM heeft voor enkele miljoenen beslag liggen op roerende en onroerende zaken in Nederland, de VAE, Turkije en Curacao.