Politie doorzoekt struiken in onderzoek overleden baby op balkon

De politie is woensdag op zoek gegaan naar sporen in de zaak van de overleden gevonden baby op een balkon aan de Stationstraat.

Speurhonden

Het gebied achter de flat, aan de Reaumurstraat, werd volledig doorzocht. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van speurhonden. Ook medewerkers van de groenvoorziening waren ter plaatse om de struiken te snoeien om het zoekgebied zo beter begaanbaar te maken. Het is momenteel nog niet bekend of er iets is gevonden dat meer duidelijkheid kan verschaffen in de zaak van de gevonden baby