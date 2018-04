Motorrijder rijdt 193 km/h op 80km-weg

Stopteken genegeerd

'In Meppel negeerde de bestuurder het gegeven stopteken en lapte de verkeersregels aan zijn laars om aan de politie te ontkomen door onder andere te rijden over het voetpad en tegen de rijrichting in. Omdat dit te gevaarlijk was voor de betrokkenen en het overig wegverkeer is de achtervolging gestaakt', aldus de politie

Kenteken bekend

Doordat het kenteken was gelezen wist de politie echtere waar het voertuig thuishoort. Agenten van de Landelijke Eenheid hadden de melding meegekregen en zagen de motor even later rijden bij Hattem en hebben hem samen met de politieagenten staande kunnen houden.

Rijbewijs en motor armer en aantal bekeuringen rijker

Het rijbewijs van de bestuurder, een 46-jarige man uit Hattem, is ingevorderd en zijn motor is in beslag genomen. Tevens heeft hij bekeuringen gekregen voor een groot assortiment aan verkeersovertredingen