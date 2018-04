Noordbrabants Museum 'scoort' derde van Gogh in drie jaar tijd

Het Noordbrabants Museum heeft haar derde schilderij van Van Gogh 'gescoord' in drie jaar tijd. 'Het gaat om het schilderij Stilleven met flessen en schelp dat uit 1884 dateert en zich in buitenlands particulier bezit bevond', zo meldt het museum woensdagmiddag.

Derde Van Gogh

Na de aquarel Tuin van de pastorie te Nuenen (in 2016) en het schilderij Collse watermolen (in 2017) is dit het derde werk van Van Gogh dat het museum in drie jaar tijd heeft aangekocht.

Nuenen

Vincent van Gogh schilderde het Stilleven met flessen en schelp in de herfst van 1884 toen hij in Nuenen woonde. Het werk wordt beschouwd als een van de beste stillevens uit zijn Brabantse periode. Op dit schilderij zijn - van links naar rechts - twee flessen, een tijger-kaurischelp, een houten cilinder op een koperen basis, een rookstel en een (kruit)hoorn te zien.

Juiste textuur en verhouding

De uitdaging voor Van Gogh was om zowel de textuur als hun plaatsing en verhouding goed weer te geven. Vooral de tijger-kaurischelp was een uitdaging. Al in de 17de eeuw werden schelpen als deze door kunstenaars afgebeeld. De schelpen vormen een uitdagend object om na te tekenen en schilderen vanwege hun bolling en glanzend gevlekte huid. Het schilderij is vanaf het najaar te zien voor het publiek.

Steun bij aankoop

Museumdirecteur Charles de Mooij is verguld met de aankoop: 'We staan er zelf ook van te kijken: drie zulke geweldige aanwinsten in zo’n korte tijd. Dat is dan ook alleen mogelijk dankzij de steun die we keer op keer krijgen van de provincie Noord-Brabant, fondsen, bedrijven en particulieren. We zijn er ons zeer bewust van dat zo’n ruimhartige steun niet vanzelfsprekend is.'

Lening 1,5 miljoen

Het schilderij kon worden verworven dankzij een lening van de provincie Noord-Brabant van 1,5 miljoen. Het resterende bedrag is afkomstig van de jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij, een legaat van de in 2012 overleden Th.M.J.A. Verstappen en Het Noordbrabants Museum Fonds. Dit fonds is in 2017 opgericht om de aankoop van bijzondere kunstwerken, restauraties en projecten mogelijk te maken. De bijdragen in dit fonds zijn afkomstig van zakelijke en particuliere partners van het museum. Het museum is bij de aankoop geadviseerd door Heron Legal te Eindhoven.