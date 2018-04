Straffen geëist tegen stel uit Nieuwegein om illegale handel in medicijnen

In een periode van negen maanden handelden een man (58) en een vrouw (35) uit Nieuwegein in illegale medicijnen en verdienden daar veel geld mee, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Alleen op recept verkrijgbaar

NFI-onderzoek heeft aangetoond dat het ging om medicijnen die alleen op recept te verkrijgen zijn of onder de Opiumwet vallen. Verslavend, en levensgevaarlijk bij ongecontroleerd gebruik, stelde de officier van justitie woensdag voor de rechtbank Midden-Nederland.

Bekentenissen

Uit telefonische contacten en advertenties kwamen de twee verdachten uit Nieuwegein in beeld. Beiden hebben een bekennende verklaring afgelegd, getuigenverklaringen bevestigden dat de vrouw meestal de telefoon aannam en dat de man de medicijnen afleverde. Bij een doorzoeking van hun woning werden honderden doosjes aangetroffen.

Slaap- en kalmeringsmiddelen

Het ging om slaapmiddelen zoals zoplicon, morfineachtige middelen zoals tramadol, en veel soorten kalmeringsmiddelen zoals diazepam en oxazepam. Middelen die alleen op recept te verkrijgen zijn en die een verslavende werking hebben. De officier benadrukte dat dit een gevaar is voor de volksgezondheid. Een verkeerde inname, zonder diagnose door een arts, kan fatale gevolgen hebben.

“De pillen verpesten je leven”

De verdachten zeiden op zitting niet bekend te zijn met de verslavende werking van de medicijnen. De officier van justitie vroeg zich af hoe dit kan als klanten aangaven dat ze de medicijnen niet van een arts kregen en sommige klanten meerdere doosjes per week kochten. In het onderzoek gaf een van de klanten aan graag te willen getuigen, want “de pillen verpesten je leven”. Deze getuige was zo ver gegaan om geld van haar oma te stelen om de medicijnen te kunnen kopen.

Onder normale omstandigheden zou het OM forse gevangenisstraffen eisen voor dit soort feiten. Maar omdat een schikking in 2016 niet is gelukt en de planning van de zaak op een zitting lang heeft geduurd, is de zaak al wat ouder (eind 2014, begin 2015). Ook woog de officier van justitie mee dat er de zorg is voor een minderjarig kind.

Daarom eiste ze alleen een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de vrouw van 240 dagen. Omdat de man al enige tijd in voorarrest heeft gezeten eiste ze tegen hem 240 dagen waarvan 224 dagen voorwaardelijk. Daarnaast eiste ze tegen beiden een werkstraf: 160 uur voor de man en 200 uur voor de vrouw, hoger dan in de schikking in 2016 was aangeboden. Ten slotte eiste ze dat de winst die is gemaakt met de illegale verkoop van de medicijnen, ruim 35.000 euro, geheel moet worden afgepakt.