Om eist opnieuw hoge straffen voor voorbereiden liquidatie

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep wederom hoge gevangenisstraffen geëist tegen twee verdachten die worden verdacht van het voorbereiden van een liquidatie, het medeplegen van het voorhanden hebben van automatische vuurwapens en het medeplegen van diefstal van twee auto’s en kentekenplaten.

Eén verdachte heeft vandaag twaalf jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen door de advocaat-generaal, de andere verdachte acht jaar en negen maanden. De rechtbank heeft op 11 mei 2016 verdachten veroordeeld tot twaalf respectievelijk negen jaar gevangenisstraf. Na die uitspraak gingen beide verdachten in hoger beroep.

Voor het OM staat het vast dat mannen uit Amsterdam op 1 februari 2015 van plan waren een man in Amsterdam te liquideren. De mannen reden in een gestolen auto met valse kentekens en hadden onder meer automatische wapens bij zich en bijbehorende munitie, donkere kleding, bivakmutsen en een jerrycan met benzine. Ook hadden zij apparatuur bij zich om een peilbaken te volgen, die op de auto van het potentieel slachtoffer was geplakt. Allemaal ingrediënten om een liquidatie te plegen volgens het OM.

Eén van de mannen die terecht staat wordt ook verdacht medeplichtig te zijn geweest aan de poging moord op twee personen op 1 november 2014 in Almere. Volgens het OM heeft de man een peilbaken onder de auto geplakt waar de slachtoffers in reden. Door een wonder hebben deze slachtoffers de aanslag overleefd.

Het Openbaar Miniserie hecht waarde aan een hoge gevangenisstraf, omdat onder meer het uiteindelijk door toeval, oplettendheid en ingrijpen van de politie te danken is dat een liquidatie is voorkomen. Bovendien zorgen (pogingen tot) liquidaties voor grote onrust in de samenleving, omdat daders vaak letsel en schade van anderen dan het doelwit voor lief nemen.