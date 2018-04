Dode lammetjes gedumpt in Marum

De lammetjes zijn volgens de politie ongeveer een week oud en zaten verdeeld over drie vuilniszakken. Uit onderzoek bleek dat de lammetjes vermoedelijk nog in leven waren toe zij gedumpt werden.

De politie is op zoek naar de eigenaar van de lammetjes en wil weten waarom de diertjes daar achtergelaten zijn. Meldingen kunnen gedaan worden via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000