Vrijspraak voor ontvoering zakenman Nunspeet

De rechtbank spreekt 3 mannen en een vrouw vrij van de ontvoering van een zakenman in Nunspeet op 2 december 2016 en de daarop volgende gijzeling van deze zakenman. Op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld dat zij bij de ontvoering en/of gijzeling betrokken zijn geweest.

Het gaat om een 37-jarige man uit Tilburg, een 68-jarige man uit Alphen aan de Rijn, een 51-jarige man uit Breda en 27-jarige vrouw uit Oss. De 37-jarige Tilburger is ook vrijgesproken voor de poging tot afpersing van deze zakenman en zijn compagnon. Wel is hij veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf voor het aanwezig hebben van een patroonhouder met patronen. De 27-jarige vrouw uit Oss is veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf voor het bezitten van een vuurwapen.

Poging afpersing

De rechtbank heeft ook een 30-jarige man uit Breda vrijgesproken van de poging tot afpersing van deze zakenman en zijn compagnon, omdat op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld dat hij hierbij betrokken is geweest. Twee andere mannen zijn wel veroordeeld voor dit feit. Het gaat om een 61-jarige Rotterdammer en een 51-jarige man uit Breda. De man uit Rotterdam krijgt een gevangenisstraf van 24 maanden. De man uit Breda krijgt een gevangenisstraf van 30 maanden, omdat hij - naast de poging tot afpersing - ook een wapen in bezit had.

Opzetheling

Een 31-jarige man uit Tilburg, die niet van de ontvoering en/of poging afpersing werd verdacht, is veroordeeld voor opzetheling. Hij krijgt een gevangenisstraf van 4 maanden opgelegd.