Romeinse vindplaats opgegraven bij Smokkelhoek in Kapelle

Tijdens een archeologische opgraving in de Smokkelhoek in Kapelle is dinsdagmiddag 12 juni een Romeinse vindplaats aangetroffen.

In opdracht van de gemeente Kapelle is het bedrijf ADC Archeoprojecten uit Amersfoort bezig om een Romeinse vindplaats bloot te leggen op het bedrijventerrein Smokkelhoek. Bij een archeologisch vooronderzoek in 2006 zijn er hier al eerder vondsten gedaan. Toen is besloten om die vondsten pas definitief op te graven op het moment dat er daadwerkelijk een ontwikkeling zou plaatsvinden. En dat is dus nu het geval. Het bedrijf Top Taste BV heeft de grond nodig om te kunnen uitbreiden. Voordat er gebouwd kan worden, moeten eerst de bodemschatten veilig worden gesteld.

Tweede of derde eeuw

Het gaat om vondsten uit de Romeinse tijd, uit de tweede of derde eeuw van onze jaartelling. En dat is bijzonder, want er zijn maar weinig vindplaatsen uit die tijd bekend in Zeeland. Meestal zijn de sporen al opgeruimd door de zee of door later menselijk handelen. Er is veel aardewerk gevonden afkomstig van kruiken, kannen en ander serviesgoed. Maar ook stukken dakpan en er zijn houten palen en balken aangetroffen. In 2006 was het nog niet helemaal duidelijk om wat voor type vindplaats het gaat. Nu kunnen we stellen dat het om een woonplek gaat. De houten balken die nog in de grond zitten, vormen de fundamenten van een woning uit eind tweede of begin derde eeuw.