Testrijder BMW crasht met prototype, schoonmoeder overlijdt

De nieuwe BMW 8 Serie die vrijdag wordt onthuld, is nu al groot nieuws. De testrijder van BMW zou met het gecamoufleerde prototype zijn gecrasht. Zijn schoonmoeder, die ook in de auto zat, is om het leven zijn gekomen, zo meldt omroep BR24.

De 37-jarige bestuurder uit München had de moeder van zijn vriendin meegenomen tijdens één van de testritten. Op een landweg zou de testrijder tijdens hoge snelheid de controle over de auto zijn verloren. Het voertuig raakte verschillende bomen waarna het tot stilstand kwam. De 53-jarige vrouw had ernstig hoofdletsel en overleed ter plaatse. De BMW-testrijder wist zelfstandig het voertuig te verlaten. De brandweer moest er aan te pas komen om de overleden vrouw uit het voertuig te verwijderen.

Het gecamoufleerde prototype was hoogstwaarschijnlijk een M850i ​​xDrive. Dit model heeft een volledig nieuw ontwikkelde V8-motor die 530 pk sterk is en beschikt over een koppel van 750 Nm. BMW heeft geen gedetailleerde specificaties voor de auto vrijgegeven, maar de M850i ​​xDrive Coupé accelereert in minder dan vier seconden van 0-100 km/u.