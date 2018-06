Nissan Nederland en het ROC gaan samenwerken in opleiding tot autotechnicus

Zowel docenten als studenten liften mee op deze nieuwe samenwerking.

‘Er gebeurt geweldig veel in het vakgebied van autotechnicus, we zien onder meer een opmars van autonome rijtechnologie en van elektrische aandrijftechniek. Ook de manier van kennisoverdracht verandert. Daarom werken we samen met het ROC van Twente aan het verhogen van de onderwijskwaliteit,’ vertelt Joost Roelofs Heyrmans, After Sales Director bij Nissan Benelux.

EV-techniek

Nissan stelt aan het ROC actuele materialen ter beschikking, zoals motoren en transmissies, maar ook onderdelen van de elektrische Nissan LEAF zodat leerlingen ervaring kunnen opdoen rond de snelgroeiende EV-techniek. Daarnaast krijgen docenten de mogelijkheid deel te nemen aan de Nissan Academy - Nissans trainingsprogramma voor technici - zodat ze op hun beurt leerlingen beter kunnen opleiden. Tevens kunnen leerlingen en docenten deelnemen aan verschillende e-learningprogramma’s die Nissan gebruikt om nieuwe modellen en nieuwe technologieën te introduceren bij medewerkers.

Roelofs Heyrmans: ‘Vanuit het trainingslokaal kunnen docenten en leerlingen aanhaken bij de actuele ontwikkelingen van de autotechniek en het vakgebied van autotechnicus. Leerlingen staan daardoor dicht bij de praktijk, zodat ze na hun opleiding een vlotte start maken.’