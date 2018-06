Man raakt ernstig gewond op camping in Voorthuizen

Afgelopen nacht is er een ruzie geweest op een camping in Voorthuizen. Een 51 jarige man uit Amersfoort is hierbij ernstig gewond geraakt. Een 44 jarige vrouw is aangehouden.

Vanochtend kregen we een melding dat er een man gewond in een huisje zou liggen. Later bleek dat er die nacht een ruzie is geweest waarbij de man meerdere verwondingen heeft opgelopen. Wat de oorzaak van de ruzie is wordt onderzocht. De man is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis en de vrouw is aangehouden.