Eén op de twintig thuiswonende ouderen krijgt te maken met mishandeling

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een groot onderzoek laten doen onder ouderen. Uit dit onderzoek blijkt dat één op de twintig thuiswonende 65-plussers slachtoffer is van fysieke, psychische of financiële mishandeling.

Financiële mishandeling komt het vaakst voor, gevolgd door psychische en fysieke mishandeling. Het minst vaak was er sprake van seksuele mishandeling of verwaarlozing. Dit schrijft de NOS.

Man

Bij zes op de tien daders gaat het om een man. En vaak is de dader familie of een kennis of een van de buren. In meeste gevallen zijn de ouderen meer dan eens slachtoffer en naarmate de leeftijd toeneemt, worden ouderen vaker mishandeld.

Topje van de ijsberg

Nederland telt zo'n 3,1 miljoen 65-plussers. De onderzoekers denken dat de cijfers slechts het 'topje van de ijsberg' zijn. De deelnemers aan het onderzoek waren namelijk relatief fit en hoger opgeleid, terwijl vooral kwetsbare ouderen het slachtoffer zijn van mishandeling.