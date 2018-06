Nieuwe beveiligingscamera's in de tram

In opdracht van de provincie Utrecht zijn onlangs nieuwe bewakingscamera's geínstalleerd in alle trams die in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein rijden. Uitgerust met moderne technologie bewaken de camera's de veiligheid van de reizigers en de trambestuurders.

Goede camerabewaking belangrijk

De provincie Utrecht wil als beheerder van het tramsysteem dat reizigers zich veilig voelen in het openbaar vervoer. Omdat er in de trams geen conducteurs zijn is een goede camerabewaking van bijzonder belang. Daarom zijn alle trams voorzien van een nieuw beveiligingssysteem. In elk voertuig hebben de monteurs van onderhoudspartij Stadler acht camera’s ingebouwd. Vanaf het plafond van de tram registreren de camera's het gedrag van iedereen die gebruik maakt van het openbaar vervoer. De camera's zijn zo opgesteld dat alles goed te volgen is. Raakt een camera defect, dan is er altijd zicht via een camera in de buurt. Vanuit de cabine kijkt de trambestuurder mee op een monitor die de beelden laat zien.

Gezichtsherkenning

De digitale beelden worden gedurende ruim een week bewaard. Daarna vervangt het systeem automatisch de opnamen met recente beelden. Vergeleken met het oude camerasysteem dat werd gebruikt in de trams zijn er veel voordelen. De opnamen zijn niet alleen scherper en gedetailleerder. De moderne techniek staat ook garant voor een lange levensduur en een hoge mate van betrouwbaarheid. Bovendien is het met dit nieuwe systeem mogelijk om beelden van verdachten door speciale software te halen, waarmee gezichten snel kunnen worden herkend. Overigens kan alleen de politie dit doen, nadat beelden van incidenten in de tram zijn overgedragen door vervoerder U-OV.

Beveiliging systeem

Het bewakingssysteem is zo beveiligd dat de trambestuurder niet bij de beelden kan komen en de opnamen niet kan terugzien of wissen. Bij de registratie en opslag van alle camerabeelden houden U-OV en provincie Utrecht zich verder strikt aan de Europese privacy regels. Dit geldt ook voor de beveiligingscamera's die staan op de tramhaltes. Leverancier van het nieuwe camerasysteem is Vision ISP, specialist op het gebied van complexe beveiligingsystemen.