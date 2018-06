Verdachte (18) ongeval A59 langer vast

Nabij afrit Made richting Zonzeel raakten zij van de weg. Een 16-jarige jongen uit Oosterhout en een 37-jarige man uit Etten-Leur kwamen hierbij om het leven. Een 18-jarige man uit Oosterhout is als verdachte aangemerkt en inmiddels voorgeleid en ingesloten.

De politie is bezig met een onderzoek naar de toedracht van het ongeval en heeft inmiddels enkele getuigen gehoord. Uit dat onderzoek is gebleken dat er mogelijk twee belangrijke getuigen zijn geweest die de politie nog niet gesproken heeft. Het zou gaan om de bestuurder van een donkerblauwe bestelwagen, mogelijk Volkswagen Caddy, Combo of Citroën Berlingo en de bestuurder van een personenauto met caravan. Beide bestuurders reden op de A59 ter hoogte van de op- en afritten.

Dashcambeelden

Mocht u een dashcam hebben waarop beelden staan, dan willen we deze ook graag bekijken. Doel is de aanleiding van het ongeval nog nauwkeuriger in beeld te krijgen. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem: 0800-7000.