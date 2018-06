WK voetbal in 2026 naar VS, Canada en Mexico

Het gezamenlijke bid van de drie landen kreeg 134 van de 203 stemmen. Marokko kreeg er 65. De KNVB steunde het bid van Marokko. Voorzitter KNVB Michael van Praag: 'We willen iets terug doen voor al het mooie wat Afrika en Marokko ons Nederlandse voetbal in de afgelopen jaren gebracht hebben.' En secretaris Gijs de Jong vat het als volgt samen: 'We kiezen hiermee ook voor loyaliteit aan een belangrijk deel van onze Nederlandse samenleving, namelijk aan de in Marokko wortelende gemeenschap. Die loyaliteit is een logisch gevolg van het streven van de KNVB naar diversiteit op alle fronten in onze samenleving. We zien het daarom naast een sportieve ook als een morele verplichting om voor Marokko te stemmen.’ Dit meldt de KNVB dinsdag.

Meeste wedstrijden in VS

Het aantal landen dat aan het toernooi deel mag nemen, zal worden uitgebreid van de nu 32 naar 48 landen. Het is nog onbekend waar de openingswedstrijd zal plaatsvinden. Kanshebbers zijn zowel het Aztekenstadion in Mexico-Stad als de Rose Bowl in Los Angeles. De finale vindt in ieder geval plaats in het MetLife Stadion nabij New York. De meeste wedstrijden zullen worden gespeeld in de VS. Canada en Mexico organiseren beide tien duels.