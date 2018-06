Bestuurder (42) overleden bij zware aanrijding

Een 42-jarige man uit Grathem is woensdagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeval waarbij meerdere personenauto’s en vrachtwagens waren betrokken.

Rond 08.00 uur kregen de hulpdiensten melding van het verkeersongeval tussen vier personenauto’s en twee vrachtwagens op de randweg N273 ter hoogte van Haelen. De bestuurder van een personenauto kwam bij de aanrijding met zijn voertuig klem te zitten tussen twee vrachtauto’s. Ondanks de inspanningen van de hulpdiensten is het slachtoffer ter plaatse overleden. De andere betrokkenen weggebruikers raakten niet gewond bij de aanrijding.

Onderzoek naar toedracht

De politie is onder andere gestart met een technisch onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding. Daarvoor is de N273 voor langere tijd afgesloten geweest. Ook is een politiehelikopter ingezet om van de lucht overzichtsbeelden te maken.

De toedracht van het ongeval is nog niet bekend. Vermoedelijk heeft een bestuurder van een van de betrokken voertuigen het stilstaande verkeer te laat opgemerkt, waardoor een aanrijding is ontstaan.