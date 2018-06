Omleidingsroutes tijdens Concert at Sea: 29 juni - 1 juli 2018

Tijdens Concert at Sea is de N57 op de Brouwersdam afgesloten voor alle verkeer.

De afsluitingen vinden plaats op vrijdag 29 juni van 19.00 uur tot uiterlijk zaterdagochtend 30 juni 4.00 uur en zaterdag 30 juni van 12.00 uur tot uiterlijk zondagochtend 1 juli 4.00 uur. Ga goed voorbereid op weg en houd rekening met langere reistijd, zo adviseert RIjkswaterstaat.

Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan. Deze routes lopen vanuit Rotterdam (Stellendam) richting Middelburg via de Grevelingendam over de N215, N59, N256 en N255. Vanuit Middelburg richting Rotterdam wordt het verkeer omgeleid via de N59 en N215. Doorgaand verkeer wordt geadviseerd te reizen via Roosendaal en Bergen op Zoom (A17/A4/A58). Houd rekening met een langere reistijd van ongeveer 45 minuten.

Vanwege de komst van de concertbezoekers verwacht Rijkswaterstaat dat het vrijdagmiddag reeds vroeg druk wordt op de wegen naar Zeeland. Vooral op de N-wegen richting Zeeland is er kans op vertraging. Rijkswaterstaat adviseert de weggebruikers eventueel haar vertrektijdstip aan te passen en deze dag de verkeersinformatie goed in de gaten te houden.