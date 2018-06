Brand in appartementencomplex Leiden

Aan de Haagweg in Leiden is een brand uitgebroken in een appartementencomplex.

De brand brak rond half zeven uit op de begane grond van het complex. Onbekend is nog of er slachtoffers zijn. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand en is met meerdere voertuigen ter plaatse. Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend. De brand woedt op een adres van een accountant.