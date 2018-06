Verdachte moord Oosterwolde veroordeeld

Voor een moord in Oosterwolde, in augustus vorig jaar, heeft de rechtbank Noord-Nederland vandaag een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar en de TBS maatregel met dwangverpleging. Verdachte is ook veroordeeld voor de bedreiging van zijn broer met een vuurwapen en voor verboden wapenbezit.

De rechtbank acht verdachte schuldig aan een op 27 augustus 2017 in Oosterwolde gepleegde moord. Uit de verklaring van een betrouwbaar beoordeelde getuige en uit forensisch sporenonderzoek leidt de rechtbank af dat verdachte na een ruzie met het slachtoffer uit de woonkamer is weggelopen en korte tijd later is teruggekomen met een vuurwapen

Voorbedachte raad

Verdachte schiet, eenmaal terug in de woonkamer, direct meermalen gericht op het slachtoffer, waarbij het slachtoffer driemaal in het bovenlichaam wordt geraakt en als gevolg daarvan komt te overlijden. Uit dit feitelijk handelen van verdachte leidt de rechtbank af dat hij zowel het opzet als de voorbedachte raad had op het doden van het slachtoffer, waardoor er sprake is van moord.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Uit de deskundigenrapporten blijkt dat verdachte leidt aan een persoonlijkheidsstoornis met antisociale en narcistische trekken, dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is en dat het recidiverisico als hoog wordt ingeschat. De door de deskundigen geadviseerde oplegging van een TBS maatregel met voorwaarden is uitgesloten vanwege de duur (hoger dan 5 jaar) van de op te leggen gevangenisstraf.

Straf

Alles afwegend veroordeelt de rechtbank verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaar en de TBS maatregel met dwangverpleging.