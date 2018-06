Dna-databank mist nog tienduizenden profielen van veroordeelden

Van veroordeelde criminele ontbreken er landelijk meer dan 21.000 dna-profielen in de databank. Dit blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De profielen zouden volgens de wet in de databank moeten zitten.

Het aantal ontbrekende dna-profielen is sinds 2016 aanzienlijk gegroeid. Toen werd er in de Kamer aandacht besteed aan het onderwerp. Toen ging het nog om ruim 10.000 profielen die ontbraken. Deze achterstand is inmiddels verdubbeld.

Hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen zegt dat door het ontbreken van de profielen er honderden misdrijven onopgelost blijven. ‘Mensen die veroordeeld zijn voor een misdrijf hebben vaak ook een ander misdrijf gepleegd. Dat betekent dus dat als je van die mensen het dna hebt, dat je daarmee een heel grote kans hebt om ook andere misdrijven op te lossen.’