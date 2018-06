Opnieuw brandende afvalbakken nabij Hoogheemflats in Boxtel

Ee brandweer rukte woensdag opnieuw uit naar Hoogheem in Boxtel. Rond 17.30 uur bluste de brandweer een prullenbak. Toen ze de brandweerslang weer in pakte meldde een passant dat bij een andere flat nog een prullenbak in brand stond.

Ook deze werd vakkundig afgeblust met een straal hoge druk. Gisteravond rukte de brandweer ook uit voor een brand in een flat aan de Hoogheem in Boxtel. Toen stond een grote afvalcontainer in de containerruimte onder een flat in brand. Vermoedelijk zijn beide prullenbakken vandaag aangestoken door vandalen.