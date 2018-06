Kabinet gaat drempels voor gehandicapten beperken

Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren.

Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ dat het kabinet vandaag aan de Kamer heeft gestuurd.

In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische of psychiatrische aandoening. Zij lopen regelmatig letterlijk en figuurlijk tegen obstakels aan. Er wordt al veel gedaan om mensen met een beperking mee te kunnen laten doen. Maar mensen ervaren dat nog niet altijd. Het kabinet wil op verschillende terreinen betekenisvolle stappen zetten. Het gaat hier onder andere om:

-Het ontwikkelen van een richtlijn voor toegankelijk bouwen en verbouwen, zodat voor iedereen die betrokken is in het ontwikkel- en bouwproces duidelijk is wanneer een gebouw goed toegankelijk is en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

-Er komt in de verschillende onderwijssectoren een dialoog met koepels, scholen, docenten, leerlingen en hun ouders over inclusiever onderwijs, het verbeteren van de ondersteuning voor leerlingen en studenten en het wegnemen van drempels in het leren en studeren.

-Er worden nieuwe streefcijfers voor de toegankelijkheid van bus- en tramhaltes en treinstations vastgesteld. Zo moeten in 2030 alle stations toegankelijk zijn gemaakt.

-Per 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking.

-Er wordt ingezet op het vergroten van de toegankelijkheid van websites en apps.

Het kabinet trekt in het programma samen op met ervaringdeskundigen, gemeenten, bedrijven, brancheorganisaties en de Alliantie van samenwerkende organisaties van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Vandaag maakten werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland bekend dat ze tienduizenden ondernemers in de detailhandel, de horeca en de levensmiddelensector actief met actieplannen gaan helpen om hun bedrijf of website toegankelijker te maken.

De VNG zal op hun beurt een kopgroep vormen van 25 gemeenten die voorop lopen bij het uitvoeren van het VN-Verdrag Handicap. De groep gaat met hun ideeën andere gemeenten helpen.

Het kabinet ondersteunt de Alliantie, VNO-NCW, MKB-Nederland en de VNG met 3 miljoen euro om hun plannen uit te voeren.

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een handicap verbetert. Op www.meedoenmeteenhandicap.nl is informatie te vinden over wat mensen kunnen doen om bijvoorbeeld hun winkel of sportclub toegankelijker te maken.